Испанский турист латвийской девушке: С Днем Святого Валентина, дорогая!

Оригинальным способом решил отметить День Валентина некий турист из Испании, приехавший в Ригу.

15 февраля рано утром сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции увидели следующую картину: парочка стала раздеваться прямо на улице. Причем молодой человек решил не отказывать себе в удовольствии оголяться ранним морозным утром и снял штаны, обнажив свои половые органы. Прибывший на место экипаж прервал эйфорию молодых и узнал, что, оказывается, испанец познакомился с местной девушкой недавно в ночном клубе.

Они договорились, что последняя обнажит свою грудь, если турист снимет штаны. Парень свое задание выполнил, а вот девушка решила не раздеваться.

Праздничные любовные игры на улице Грециниеку обошлись паре в 120 евро штрафа за мелкое хулиганство.