В Елгавском крае сбита лежавшая на дороге женщина

Вчера в Яунсвирлаукской волости Елгавского края была автомобиль наехал на лежавшую на дороге женщину, сообщила старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.

ДТП произошло около 22.00 на дороге местного значения, когда мужчина 1989 года рождения, находясь за рулем Audi 80, наехал на лежавшую женщину 1985 года рождения.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, будут проведены экспертизы. Для выяснения обстоятельств трагедии полиция просит отозваться возможных очевидцев происшествия.