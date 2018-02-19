Адвокат: Римшевича могут освободить сегодня; тогда расскажем все подробности

Адвокат президента Банка Латвии Илмара Римшевича рассказал TV3, что задержанного в субботу KNAB банкира могут выпустить из изолятора в понедельник, 19 февраля, после обеда. После этого адвокат Саулведис Варпиньш обещает созвать пресс-конференцию.

Саулведис Варпиньш рассказал, что его клиента могут освободить около 18 часов вечера, когда истекает 48 часов с момента задержания.

По закону подозреваемую ерсону могут держать в изорляторе до 48 часов, а затем отпустить или предъявить обвинение и назначить залог для освобождения из-под стражи. Если же персоне необходимо назначить более строгое наказание - осадить в тюрьму, то решение об этом принимает суд.

No izolatora iznāk advokāts. Rimšēviču varētu izlaist ap 18:00, tad, iespējams, būšot preses konfernece. Vairāk @TV3zinas pic.twitter.com/Ela5sV7qdr— Jānis Zvērs (@janiszvers) February 19, 2018

Ранее сообщалось, что сначала обыски, а потом и арест Римшевича совпали с выходом на свободу бывшего администратора Мариса Спрудса, обвиненного в вымогательстве и отмывании денег. Спрудс был выпущен из тюрьмы под рекордный залог в полмиллиона евро в пятницу, 16 февраля. И в тот же вечер в доме Римшевича в Лангстини был начат обыск.

Главе латвийского банка Илмару Римшевичу пришлось прервать отпуск в Испании и вернуться в Латвию, где в субботу он был допрошен и задержан сотрудниками KNAB.

Неофициально Nekā Personīga известно, что Илмар Римшевич многократно встречался с Марисом Спрудсом. Одна встреча произошла в 2016 году. Они обсуждали вопросы и в 2017 году незадолго до задержания Спрудса.