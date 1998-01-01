В Адажи найден труп пропавшей беременной женщины

В воскресенье около 15 часов в Адажском крае на обочине был найден труп женщины, ранее пропавшей без вести. Как сообщает Госполиция, женщина была беременной.

По подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах задержан парень 1998 года рождения, который сейчас помещен в изолятор временного задержания.

Начат уголовный процесс по факту убийства при отягчающих обстоятельствах, так как убитая женщина призналась убийце, что находится в положении. За такое преступление грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

Мотивы убийства будут выяснены в ходе следствия.

Поиски женщины начались сразу же после того, как в 23 часа 16 февраля было получено заявление о пропаже женщины 1995 года рождения.

Позднее выяснилось, что 16 февраля женщина, возможно, встречалась с неким знакомым человеком, но затем не вернулась домой, связаться с ней также не удалось.

Полиция незамедлительно начала следствие, в результате которого была выяснена личность мужчины, с которым пропавшую видели в последний раз. 17 февраля в 19:30 мужчина 1998 года рождения был задержан у себя дома.

Начат уголовный процесс, назначены экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти женщины.