Иностранца арестовали в Cтаром городе за непристойное поведение в клубе

18 февраля, вскоре после 2.00 часов ночи, сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции, патрулировавшие старый город, заметили травмированного человека, который стоял возле ночного клуба. Полицейский решил остановиться и убедиться, что мужчине не нужна помощь.

В ходе разговора выяснилось, что этот человек является туристом из Швеции. Господин утверждал, что охранники соседнего ночного клуба, без всякой видимой причины уложили его на пол и вытолкнули из увеселительного заведения.

На место событий была вызвана Службы неотложной медицинской помощи. Врачи пригласили мужчину в медицинское транспортное средство, чтобы обработать рану. Турист вошел в машину, но через мгновение вышел и отказался от медицинской помощи.

Одновременно были опрошены охранники развлекательного заведения, которые объяснили причину выдворения мужчины из клуба: несколько посетителей пожаловались на мужчину. Сначала охранники просто попросили мужчину перестать употреблять алкоголь и уйти. Мужчина отказался, поэтому был схвачен за руки.

Турист попытался вырваться и ударить охранника по лицу, но тут же упал и разбил бровь.

Во время разговора с полицией один из посетителей ночного клуба подошел, чтобы подтвердить версию охранников.

Молодой человек рассказал, что его и других посетителей турист щупал за неприличные места.

Из-за непристойного поведения вот-вот началась драка, но охранники своевременно выгнали туриста из ночного клуба.

С туристом провели превентивный разговор, но он продолжал отрицать свою вину. Он также попросил полицию предоставить ему личные данные охранников, но после отказа направил в сторону охранников оскорбительные жесты, начал орать и плюнул на рядом стоящую машину такси.

Правоохранители решили задержать мужчину и составить протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Тест на концентрацию алкоголя на выдохе показал, что степень опьянения составляет 1,39 промилле. Турист был оштрафован на 300 евро.