В Чиекуркалнсе пьяные подростки не пускали отца домой

21 февраля вскоре после 11:00 сотрудники Зиемельского управления муниципальной полиции Риги получили вызов в Чиекуркалнс, где мужчина, вернувшись домой из медучреждения, нашел своих несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме них дома находились еще пять подростков. Для решения ситуации мужчина решил вызвать полицию.

Стражи порядка, прибывшие по вызову, встретили вызвавшего их мужчину и семерых подростков. Мужчина пояснил, что двое из них - его дети, которые ведут себя неприемлемо. Сначала его вообще не пускали в квартиру. За дверью были слышны ругань подростков и звон бутылок. После длительного ожидания у двери дети все-таки открыли двери. В квартире ощущался сильный запах сигарет.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад забрал детей к себе, так как мать от них отказалась. Однако отпрыски создавали проблемы как в учебных учреждениях, так и в жизни мужчины. Новой супруге отца даже пришлось найти отдельную квартиру, так как дети ее регулярно унижали. Кроме того, подростки регулярно попадали в поле зрения полиции в связи с различными нарушениями. Благодаря поддержки сиротского суда, проблемы в семье уже начали решать специалисты, однако мужчина отметил - ситуация повторяется раз за разом. Отец даже сказал, что из-за отношения детей не хочет продолжать заботиться о них.

В свою очередь подростки пояснили, что им регулярно угрожают тем, что от них откажутся, а также обещают разобраться с ними физически. Кроме того, их обвиняют в том, что они испортили отцу жизнь, из называют неудавшимися. Мальчики сказали, что несмотря на то, что живут в хороших условиях, хороших отношений с отцом у них нет, и они боятся оставаться с ним, поэтому хотят покинуть квартиру.

Концентрация алкоголя в выдохе показала, что трое подростков пьяны, в том числе оба ребенка мужчины - 16-летняя девочка и 15-летний сын. Трезвых друзей отправили по домам, а третьего пьяного подростка полицейские доставили домой лично.

Дети мужчины доставлены в кризисный центр.