Из-за холодов жители Латвии страдают от обморожения

В субботу (24 февраля) помощь «скорой» понадобилась многим жителям, которые пострадали из-за сильных морозов.

В Видземе, например, 44-летний мужчина долго работал в лесу, не заметив, что обувь стала влажной. Закончив работу, он осознал, что сильно обморозил ноги.

Также помощь понадобилась 49-летнему мужчине в Латгале, который получил обморожение ступней.

Помощь понадобилась и некоторым пенсионерам, живущим в одиночестве.

Кроме того, медики ежедневно помогают пострадавшим от обморожения людям, которые, находясь в алкогольном опьянении, засыпают прямо на улице.

В целом, за прошедшие сутки, бригада скорой помощи получила 1215 вызовов.