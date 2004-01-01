Лучший друг Римшевича пожертвовал партиям 40 тысяч евро

Исходя из информации, предоставленной на сайте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), заплативший залог за президента Банка Латвии Илмара Римшевича предприниматель Андрис Крейслерс ранее жертвовал деньги партиям, сообщает портал Skaties.lv.

В период с 2004 по 2011 год г-н Крейслерс 7 раз сделал пожертвования, общей суммой 39 555 евро.

Так, например, предприниматель 4 раза поддержал ликвидированную ныне партию «Новое время» ( Jaunais laiks), которой руководил бывший президент Банка Латвии Эйнар Репше. Также он 2 раза перечислил деньги партии «Гражданское объединение» (Pilsoniskā savienība), которая объединилась с «Новым временем» и «Обществом для другой политики» (Sabiedrība citai politikai), образовав «Единство». Один раз Крейслерс сделал пожертвование Латвийской зеленой партии.

Рвнее сообщалось, что KNAB определил залог в 100 000 евро за президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Деньги предоставил один из лучших друзей Римшевича Андрис Крейслерс.