В Гробини обнаружено нелегальное производство мясных продуктов

Как указали в ПВС, о том, что мясные продукты производятся на продажу, а не для собственного потребления, свидетельствует достаточно хорошее оборудование подпольного цеха - он оснащен столами для разделки мяса, мясорубкой, аппаратами для фаршировки колбас, закрытия консервных банок, несколькими автоклавами. Инспекторы ПВС обнаружили также большое количество специй и приправ, а в холодильной камере - готовые консервы и копченые колбасы.

«Во время контрольной покупки продавец утверждал, что продает консервы из кабаньего мяса, а оказалось, что консервы изготовлены из свинины. То есть продукт, изготовленный из более дешевого сырья, продавался по более высокой цене. Возможно, так был обманут не один покупатель», - сказала Мейстере.

ПВС напоминает, что, покупая продукты питания у незарегистрированных в ПВС производителей и частных лиц, люди подвергают опасности свое здоровье и здоровье своих близких.