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Возле памятника Свободы задержали поляков без штанов

Русский TVNET
Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Вечером 24 февраля во время патрулирования Старой Риги возле памятника Свободы были замечены иностранцы со спущенными штанами, сообщает пресс-центра Рижской муниципальной полиции.

Так как у нарушителей не оказалось при себе никаких документов, полиция доставила их в гостиницу. Оказалось, что задержанные — граждане Польши, причем двое из них — несовершеннолетние. Молодые люди пояснили, что не знали о значимости Милды и совершенно не хотели выразить неуважение к Латвии и ее символам.

Нарушителям был выписан штраф на 150 евро.

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