Возле памятника Свободы задержали поляков без штанов

Так как у нарушителей не оказалось при себе никаких документов, полиция доставила их в гостиницу. Оказалось, что задержанные — граждане Польши, причем двое из них — несовершеннолетние. Молодые люди пояснили, что не знали о значимости Милды и совершенно не хотели выразить неуважение к Латвии и ее символам.

Нарушителям был выписан штраф на 150 евро.