Депутат: Римшевич — не первый глава ЦБ, сохраняющий пост вопреки уголовному делу

Случай нынешнего главы Банка Латвии Илмара Римшевича, сохраняющего свой пост несмотря на обвинения в коррупции — не уникален. Прецеденты, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) в похожей ситуации вставал на защиту главы национального центробанка одной из стран Европы уже были, рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 «Подробности» председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Вуцанс (СЗК).

В беседе с радиостанцией политик на стал называть страну, глава центробанка которой остался на своей должности даже будучи под следствием, однако подчеркнул, что в случае с Римшевичем могут быть задействованы те же принципы защиты со стороны ЕЦБ.

«Есть конкретный случай (я страну не буду называть) — уже два года ведется следствие в рамках уголовного дела по отношению к президенту одного из центральных банков Европы,

а он постоянно продолжает присутствовать на заседаниях ЕЦБ. Не исключаю, что то же самое может произойти в случае Римшевича», — сказал Вуцанс.

Ранее во вторник, 27 февраля, депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма обсуждали поправки к Закону о Банке Латвии, которые предусматривают ограничение срока полномочий для президента центробанка. В законопроекте указано, что президент Банка Латвии может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Кроме того, закон хотят дополнить возможностью остановить полномочия главы центробанка если он, его заместитель или советник проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу.

По признанию Вуцанса, внести желаемые поправки в нынешнем виде вряд ли удастся — их не одобрит ЕЦБ.

«Любые поправки к Закону о Банке Латвии должны быть согласованы с ЕЦБ. Это довольно трудный процесс», — указал депутат.