В Вентпилсе мальчик отбился от группы детсадовцев и бродил по парку один

В Вентспилсе женщина сообщила в муниципальную полицию, что в парвентском Межапарке встретила пятилетнего мальчика, который отстал от группы детей и звал на помощь, сообщает агентство ЛЕТА. Вызов был получен 27 февраля около полудня.

Прибывшим на место происшествия стражам порядка мальчик рассказал, что гулял вместе с другими детьми и воспитателем, однако не может сказать, куда они делись.

Полицейские взяли ребенка в автомобиль и начали исследовать парвентский Межапарк, чтобы ребенок, возможно, нашел своих. После этого они объехали все дошкольные образовательные учреждения Парвенты, так как мальчик рассказал, что он из детского сада.

Однако ни один детсад как свой мальчик не опознал. Полицейские, анализируя ситуацию, допустили, что ребенок, возможно, из кризисного центра для детей с детьми «Paspārne». Эта версия подтвердилась и ребенка доставили в учреждение.

У муниципальной полиции нет информации о том, как долго ребенок бродил один, однако стражи порядка допускают, что не очень долго. Несмотря на холодную погоду, мальчик не выглядел замерзшим.