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Пьяные норвежцы «отличились» в Старой Риге: вместо сувенира - по 200 евро штрафа

Русский TVNET
Фото: Муниципальная полиция

В среду муниципальная полиция Риги оштрафовала двух граждан Норвегии на 200 евро за то, что они сорвали табличку с указанием улицы.

Сотрудники центра видеонаблюдения полиции заметили двух подозрительных мужчин, которые несли табличку с указанием одной из улиц Старой Риги. На место событий незамедлительно выехал ближайший экипаж, который мужчин задержал.

Заметно пьяные туристы рассказали, что пошли в бар, однако он был закрыт. Тогда они решили сорвать с находящегося неподалеку здания табличку с названием улицы, чтобы увезти в Норвегию в качестве сувенира. Молодые люди уже успели отнести предмет в гостиницу.

Стражи порядка отправились в указанную туристами гостиницу и вернули табличку.

Оформлены протоколы административного нарушения по факту мелкого хулиганства. Каждый турист наказан штрафом в размере 200 евро. Мужчины оплатили штрафы с помощью банковской карты на месте.

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