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По подозрению во взяточничестве задержаны трое полицейских

Русский TVNET
Valsts policijas darbineks | Фото: Edijs Pālens / LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB), по подозрению во взяточничестве, задержали трех сотрудников Управления Рижского региона Государственной полиции.

Один из задержанных должностных лиц, во время наблюдения за движением на дороге, попросил и принял взятку в размере более 100 евро, считают IDB.

Взятка выпрашивалась у водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, взамен на то, что должностное лицо не будет оформлять протокол об административном нарушении.

Еще два должностных лица находятся под подозрением.

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