По подозрению во взяточничестве задержаны трое полицейских

Один из задержанных должностных лиц, во время наблюдения за движением на дороге, попросил и принял взятку в размере более 100 евро, считают IDB.

Взятка выпрашивалась у водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, взамен на то, что должностное лицо не будет оформлять протокол об административном нарушении.

Еще два должностных лица находятся под подозрением.