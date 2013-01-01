В субботу задержано 13 пьяных автоводителей и один наркоман

В субботу на латвийских дорогах было задержано 13 автоводителей, управлявших машинами в состоянии алкогольного опьянения, и один - в состоянии наркотического опьянения, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

Пять нетрезвых автоводителей было задержано в Латгале, четыре - в Видземе, три - в Рижском регионе, один - в Земгале. Находившийся в состоянии наркотического опьянения водитель был задержан в Рижском регионе.

В субботу полицейские оформили 231 протокол об административном нарушении за превышение разрешенной скорости движения. Больше всего таких протоколов было оформлено в Риге и окрестностях столицы - 89.

За минувшие сутки полиция составила 568 протоколов о нарушении правил дорожного движения: 247 - в Риге и Рижском регионе, 115 - в Земгале, 77 - в Видземе, 69 - в Латгале, 60 - в Курземе.

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 67 ДТП, в двух из них пострадали три человека.