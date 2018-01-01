Преступные группировки в Латвии: «братки» - те же, сферы - поменялись

В Латвии действует около 20 преступных группировок и эти личности «находятся в деле» с 90-ых годов, однако благодаря переменам и современным тенденциям кардинально сменили свой образ и сферы деятельности, сообщает «LNT Ziņu TOP 10».

«Личности и лидеры фактически те же самые. Да, надо брать во внимание, что кто-то умер, кто-то был убит, но в принципе эти группировки стабильны. Они меняют специфику, многие ушли в бизнес. Они себя позиционируют как бизнесмены, выходят в общество в образе успешного предпринимателя. На самом деле сами они ничего не делают, там существует иерархия, распределены роли» - рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции Райтис Калначс.

Эти группировки в поле зрения не только полиции, но и СГД и Погранохраны. Стражи порядка считают, что у нас сравнительно тихо - нет заказных убийств, жесткой борьбы между группировками. «Братки» не так опасны для общества, как это было в 90-ых годах.

«Будем честны, общество со своими запросами само стимулирует работу организованной преступности.

Мы сами потребляем контрабандные сигареты и алкоголь. На данный момент правительство подняло акциз на алкоголь, я предполагаю, что вырастет и спрос - здесь работает приницип: спрос рождает предложение. Надо начать с себя. Пока мы требуем эти продукты - наркотики, алкоголь, топливо - будут и люди, которые это нам предложат», - заявил он.

Бывший начальник Госполиции Алдис Лиелюксис, который сейчас занимается академической работой, рассказывает об исследовании Европола. В нем указывается, что фундамент организованной преступности - это наркотики, подделка денежных знаков, киберпреступления, торговля людьми, нелегальная иммиграция, торовля оружием, мошенничество с налогами, кража интеллектуальной собственности, коррупция в спорте.

Эксперты полагают, что к 2021 году киберпреступления «подомнут» под себя рынок наркотиков.

Подсчитано, что 3 года назад киберпреступления нанесли миру ущерб в размере 3 млн евро, через 3 года это будет уже 6 млн. «Мы видим, какие деньги там крутятся. Преступность инвестирует в технологии, чтобы себя защитить, чтобы замаскироваться лучшим образом. Мы же не можем с топором ворваться в эту сферу», - говорит он.

Экс-глава Криминальной полиции Валдис Пумпурс говорит: «Это рассказ о том, как мы недооцениваем завтрашний день и виртуальный мир. Преступники идут на шаг вперед, так как у них неограниченные ресурсы. Начинают доминировать принципы, что они не только лучше экипированы, но и умнее. Плохие мальчики становятся умнее хороших. Белые хакеры - позади, а черные - впереди».