В Латгале в аварии погиб человек

В понедельник в ДТП в Латгале погиб человек, сообщает агентство ЛЕТА.

Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 80 аварий. Не считая погибшего, пострадали в ДТП еще девять человек, среди которых четверо - пешеходы или велосипедисты.

В Риге зарегистрирована 41 авария, в Курземе - 14, в Латгале - 12, в Земгале - 7, в Видземе - 6.

В сфере дорожного движения составлена 538 протокола административных нарушений, 202 из которых - за превышение скорости.

Пьяными за рулем пойманы шесть водителей - три в Видземе, два в Земгале и один в Рижском регионе.