ДТП на Саркандаугаве: автоводитель без прав решил подкупить другого водителя

4 марта, во второй половине дня, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), патрулируя на Саркандаугаве, заметили дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, один из которых стоял посреди дороги, а другой в паре десятков метров перевернулся на крышу.

С целью выяснить не требуется ли помощь пострадавшим, полицейские остановились. На месте происшествия находился 24-летний мужчина, который отрицал факт управления попавшим в аварию автомобилем.

Он сообщил, что на место уже вызвана Госполиция. Сотрудники РМП связались с коллегами из Госполиции, которые сообщили, что вызов по этому адресу не поступал.

Стражи порядка подошли к другому присутствующему водителю, который сообщил, что этот 24-летний мужчина вел свою машину, а информацию пытается скрыть, так как не имеет водительских прав.

Он даже предлагал большие деньги за сокрытие этого факта.

Сначала вовлеченный в аварию водитель согласился и принял деньги, но позже передумал и рассказал полиции правду, а также вернул деньги обратно.

В результате аварии никто не пострадал. Для устранения последствий происшествия на место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Экипаж РМП дождался представителей Госполиции для дальнейших процедурных действий.