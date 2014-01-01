Суд ужесточил наказание мужчине, который проломил череп младенцу

Лишение свободы сроком на 2 года и 7 месяцев – согласно решению Курземского окружного суда, такое наказание придется отбывать 38-летнему Айвару Брунавсу, который обвиняется в насилии в отношении младенца. Мужчина находился в таком состоянии алкогольного опьянения, что во время жестоко избиения 7-месячной малышки, проломил ребенку череп.

В этом уголовном деле обвиняются Айвар Брунавс и его бывшая супруга – 24-летняя Анна Мария Мельникова. Брунавс не является биологическим отцом пострадавшей девочки. Все-таки в свидетельстве о рождении девочки он записан как отец. После того, как младенец с тяжелыми травмами попал в больницу, оба были лишены прав по уходу за ребенком, и девочку адоптировала другая семья.

В обвинении говорится, что Брунавс в период с августа по 3 ноября 2014 года в алкогольном опьянении и в приступе злости за то, что младенец плачет, кричал на девочку, бил рукой и попке, также по лицу, повернув ребенка на живот давил лицом в подушку.

Чтобы утихомирить ребенка, он схватил его за челюсть и зажал ему рот, пяткой девочки бил ее по лицу, травмировав губу и десны,

которые стали кровоточить. Однажды мужчина во время кормления ребенка нарочно опрокинул колыбельку, в которой лежал младенец.

К счастью, девочка в то время была пристегнута и травм не получила. 2 ноября 2014 года Айвар Брунавс в очередной раз употреблял алкоголь.

Вечером, когда девочка плакала, мужчина схватил ребенка обеими руками и таскал по дивану из одного конца до другого, затем в конце дивана отпустил руки младенца – девочка упала и ударилась головой о ламинатный пол. Впоследствии в больнице у ребенка были констатированы сотрясение мозга и повреждение теменной кости – тяжкие телесные повреждения, которые опасны для жизни.

В гневе со своей малышкой насильственно обращалась также Анна. Она кричала, шлепала по попке, прижимала лицо младенца к подушке.

Она обвинялась в насильственном отношении к несовершеннолетнему, а также за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное в отношении лица пребывавшего в беспомощном состоянии.

Лиепайский суд (нынешний Курземский районный суд) в сентябре прошлого года, рассматривая дело в первой инстанции решил, что действия Айвара Брунавса следует квалифицировать не как умышленное причинение тяжких телесных повреждений, а как травмирование ребенка по невнимательности, приговорив мужчину к условному наказанию на 1 год и 2 месяца. В свою очередь, Мельникова была приговорена к принудительным работам на 220 часов.

С таким решением были не согласны и прокурор Лигита Арая, и тогдашний юридический представитель девочки – адвокат Эдгар Голтс, а также Лиепайский сиротский суд.

Апелляционную жалобу по поводу решения Лиепайского суда подала также адвокат Мельниковой Антра Чиркше, указывая на отсутствие доказательств того, что женщина якобы душила младенца, прижимая его голову к подушке.

Оба обвиняемых и в апелляционном суде свидетельствовать отказались.

В своем последнем слове Брунавс сказал, что искренне сожалеет о содеянном. В свою очередь, Мельникова не выразила никакого сожаления.

Лишь обратила внимание суда на то, что у нее есть ребенок в возрасте 1 года и 2 месяцев, которому нужна мать.

Решением Курземского окружного суда оставлен в силе приговор Лиепайского суда в виде принудительных работ, в свою очередь, Брунавсу вместо условного наказания придется отбывать реальное лишение свободы.

Правда, решение Курземского окружного суда еще можно обжаловать в кассационном порядке.