Болдерая: пьяный водитель пытался убежать от полиции, но споткнулся и упал (видео)

Днем 3 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя в Болдерае, заметили автомобиль марки Audi, который очень медленно проезжал дворы квартала многоквартирных домов.

Машина была остановлена и сотрудники правоохранительных органов попросили у водителя предъявить техпаспорт и права. Но водитель ответил, что у него нет указанных документов. Когда полицейские попросили его выйти и подойти к оперативному транспортному средству, он отказался и тут же бросился бежать.

Через пару десятков метров у него запутались ноги и он упал на тротуар. Мужчину задержали.

Во время разговора стала ясна и причина побега – прежде чем сесть за руль, мужчина употреблял алкоголь. Во время проверки личных данных выяснилось, что у него нет водительских прав.

На место прибыли сотрудники Госполиции, которые переняли работу с 26-летним нарушителем.