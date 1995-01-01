В Земгале задержано несколько наркогруппировок. Одному из торговцев нет и 18

В феврале в Земгале задержано несколько распространителей наркотических и психотропных веществ, в том числе группировки, сообщили в Государственной полиции.

В Добеле задержан мужчина 1976 года рождения, при котором во время задержания найдены упаковки с марихуаной и гашишем. Позднее в Добельском крае у мужчины 1999 года рождения найдена полимерная упаковка с коричневатым веществом природного происхождения.

В Елгавском крае задержана группа лиц за хранение и перевоз наркотических веществ – двое мужчин 1998 года и один 1995 года. Изъято несколько полимерных упаковок марихуаны (46 грамм). Также в Елгаве задержан торговец марихуаны 2000 года рождения. У него найдено 2 грамма марихуаны, но при обыске дома изъято еще пять грамм марихуаны и электронные весы.

В Елгаве марихуаной торговали и в группе – сначала задержали четверых мужчин, позже найден еще один участник группировки. Мужчины хранили как марихуану, так и весы. В Тукумсе двое задержанных занимались торговлей таблеток экстази, рожденный в 1986 году мужчина задержан за хранение марихуаны, а у другого мужчины, попавшего в поле зрения полиции, изъята марихуана и амфетамин.