Умерла руководитель Службы госдоходов Илзе Цируле

В возрасте 53 лет скоропостижно скончалась генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле, сообщили источники в госуправлении.

Цируле руководила СГД с ноября 2016 года.

Старший специалист Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце подтвердила, что Цируле найдена мертвой по месту жительства без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Премьер-министр Марис Кучинскис обсудил происшедшее с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, и они договорились назначить и.о. руководителя СГД, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Глава правительства выразил соболезнования семье и друзьям Цируле. Соболезнования близким от имени всех работников выразила также консультант СГД по общественным отношениям Алена Зандере.

Ранее Цируле работала в страховых компаниях «Balta» и «Gjensidige Baltic».