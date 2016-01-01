Суббота, 10 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Умерла руководитель Службы госдоходов Илзе Цируле

Русский TVNET/LETA
Ilze Cīrule | Фото: Ieva Leiniša / LETA

В возрасте 53 лет скоропостижно скончалась генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле, сообщили источники в госуправлении.

Цируле руководила СГД с ноября 2016 года.

Старший специалист Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце подтвердила, что Цируле найдена мертвой по месту жительства без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Премьер-министр Марис Кучинскис обсудил происшедшее с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, и они договорились назначить и.о. руководителя СГД, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Глава правительства выразил соболезнования семье и друзьям Цируле. Соболезнования близким от имени всех работников выразила также консультант СГД по общественным отношениям Алена Зандере.

Ранее Цируле работала в страховых компаниях «Balta» и «Gjensidige Baltic».