Продажа нелегальных сигарет: сколько зарабатывают Латвийские контрабандисты?

Торговля контрабандными товарами (табачными изделиями и алкоголем) приносят контрабандистам большую прибыль. Достаточно широко распространена торговля нелегальным товаром из России и Белоруссии в Латгалии. Большая безработица, а также возможность заработать много и быстро привлекает жителей приграничных районов, и не только.

На днях в СМИ появились откровения нескольких пойманных контрабандистов. Двое задержанных торговцев из Саласпилса признались, что зарабатывают до 100 евро в день, сообщает программа Degpunktā. по наводке анонимного доброжелателя была задержана 49-летняя женщина из Дрейлини, которая работает курьером и снабжает так называемые «точки». В ее сумке обнаружили 17 блоков сигарет (больше чем 4000 штук). И это далеко не единственный случай – поймали и ещё одного мужчину.



Если задержанный в течение года попался дважды, во второй раз ему грозит уголовная ответственность. Но на этот раз в обоих случаях к нарушителям удалось отделаться легким испугом.





В этот бизнес людей привлекает быстрая прибыль.

В день можно заработать от 10 до 100 евро. Это зависит то того, насколько сильно членам подполья удалось закрепиться в бизнес-среде. Стоит отметить, что с каждой проданной пачек нелегальных сигарет торговцы зарабатывают больше одного евро. Сигареты с рук продаются по 1,9 евро за пачку, но в Украине и в Белоруссии они стоят по-крайней мере вполовину дешевле.



Напомним, что административный штраф за транспортировку и продажу сигарет составляет от 70 до 700 евро, а для юридических лиц — от 70 до 7100 евро.