Покупку вина и сыра в Елгавской поликлинике оформляли как развивающие игрушки

Земгальский районный суд, рассматривая уголовное дело, в котором в злоупотреблении служебным положением обвиняется бывший руководитель Елгавской поликлиники Анна Зиверте, решил на следующее заседание повторно пригласить свидетелей, сообщила помощник председателя суда Санита Гриншпоне.

В четверг, 8 марта, рассмотрение дела было отложено на 16 апреля 10.00 для повторного вызова свидетелей.

На судебном заседании в четверг, 8 марта,

прокурор задал Анне Зиверте конкретные вопросы о чеках, на которых видно, что куплены вещи, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к Елгавской поликлинике.

Например, духи Armani, косметика Hugo boss, дорогие футболки и брюки, а также ужины в дорогих ресторанах.

Анна Зиверте объяснила расходы на косметику как запрос от эстетического отделения поликлиники, футболку и брюки покупала для физиотерапевта, которая отправляется на домашние визиты (из особой непроницаемой ткани), ужин проходил с партнерами по бизнесу, которых она уже не помнит, а дорогая рубашка приобретена как рабочая одежда, так как дважды в год на определенную сумму всем покупается одежда, на которой вышивают логотип поликлиники.

Только один чек остался без объяснений.

Покупку вина и сыра бухгалтер оформила как развивающие игрушки.

Почему это произошло, Зиверте не могла объяснить, потому прокурор решил на следующее заседание повторно пригласить главного бухгалтера и главную медсестру.

Обвинение считает, что в результате злоупотребления служебным положением произошла растрата средств общества уставного капитала самоуправления в крупных размерах и сумма ущерба составляет 21 974 евро. Напомним, что уголовное дело было начато после обнародования результатов ревизии Госконтроля за период с 1 января 2011 года до 31 декабря 2012 года.