Болдерая: по подозрению в попытке ограбить дом задержан мужчина с наркотиками

Во второй половине дня 7 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Болдераю, где подозрительный мужчина зашел во двор пустующего частного дома. Для выяснения обстоятельств на место отправился экипаж.

Прибывшие по адресу полицейские заметили подходящего под описание мужчину, который, заприметив полицию, бросил сверток и убежал за ближайший гараж. Полицейские осмотрели ворота и обнаружили, что они заперты. Пришлось перелезть через забор, чтобы поймать предполагаемого вора.

Мужчину задержали и попросили объяснить, что он делает на частной территории.

Тот сообщил, что хотел спрятаться от преследователя и категорически отрицал, что бросил во дворе дома какой-то сверток.

Осмотрев брошенный пакет, полицейские в нем нашли шприц, жидкость неизвестного происхождения, две упаковки с белым порошком. Также осматривая дом, выяснилось, что поврежден проем входной двери. 37-летний мужчина задержан и передан Госполиции для дальнейших процессуальных действий.