Вчера в пожаре погиб один человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров, в одном из них погиб один человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Шесть пожаров зарегистрировано в Риге, один - в другом городе, пять - в краях Латвии.

В понедельник незадолго до полуночи в ГПСС поступил вызов в Сигулдский край, где открытым пламенем на площади 12 кв. метров горел садовый домик. В пожаре погиб находившийся в нем человек.

Вчера ГПСС получила также 15 вызов на спасательные работы.

С начала года в пожарах Латвии погибли 23 человека и пострадали 68 человек.