Вецмилгравис: молодая девушка ползала по земле и кричала

10 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя в Вецмилгрависе, увидели заметно нетрезвую девушку на остановке общественного транспорта. Она ползала по земле, размахивала руками и кричала. Рядом с ней находилась еще одна девушка, которая вошла в игорный зал, как только приблизилась полиция.

Полицейские остановились и подняли молодую девушку, укрыли ее же курткой и держали, чтобы она не упала. На место вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи. Поведение девушки говорило о том, что она употребила наркотики. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, полицейские отправились за второй девушкой.

Девушка, вернувшись на остановку, вела себя адекватно, но через пару минут вдруг стала опускаться и не смогла стоять на ногах. В ожидании медиков, одна из девушек призналась, что они употребили таблетки неизвестного происхождения.

Вскоре прибыли медики, которые осмотрели девушек и решили одну из них госпитализировать. Вторую передали Госполиции для дальнейших процессуальных действий.