Пьяный водитель в возрасте вместе с женой «гонял» от полиции

Вечером 9 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Зиепниекалнс, где некий житель сообщил о пьяном водителе. Житель рассказал, что подозрительную машину марки VW заметил на улице Валдекю.

Осмотрев окрестности, полицейские заметили указанную машину, перемещающуюся по парковке местного магазина, а немного позднее машина остановилась, чтобы взять пассажира. Полиция остановилась за этой машиной и включила мигалки. Один из полицейских отправился к водителю, но тот начал движение.

Сразу после началась погоня. Полицейские несколько раз по рации призывали водителя остановиться, но беглец требования полиции игнорировал. Вскоре подключили еще один экипаж и после нескольких минут круговой езды по дворам Зиепниекалнса, полицейским удалось окружить водителя с обеих сторон.

Даже после того, как его заблокировали обе машины полицейских, водитель продолжал попытки сбежать, съехав с дороги и немного задев полицейскую машину, заблокировавшую путь. После столкновения водитель VW, наконец, остановился.

Водителем оказался мужчина в возрасте 61 года, рассказавший, что сначала не слышал приказ остановиться из-за возраста. Но позже раскрылась истинная причина бегства - 2,28 промилле алкоголя.

Работу на месте происшествия переняла Государственная полиция.