Убийство дворника в Лиепае: Год спустя виновный не пойман

Хотя в январе прошел уже год с тех пор, как на ул.Бариню в Лиепае была обнаружена умершая насильственной смертью дворник, подозреваемого по этому делу все еще нет.

«Мы проверили совпадение ДНК с людьми, попадавшими в поле зрения полиции, а также с задержанными в результате оперативных действий. Продолжается следствие по уголовному процессу», – рассказала помощник начальника Курземского регионального управления ГП Мадара Шершнева.

Как сообщила полиция, 79-летняя женщина была найдена мертвой утром 21 января прошлого года недалеко от своего места жительства со следами насильственной смерти: она получила удар по голове.