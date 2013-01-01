Кина не будет! Госполиция прикрыла местные «торренты»

В конце февраля Государственная полиция прервала работу двух популярных в Латвии интернет сайтов, на которых, нарушая авторское право, нелегально ретранслировались фильмы, сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица.

Проводя мониторинг интернета, Управление Госполиции по борьбе с киберпреступлениями получили сведения о двух интернет сайтах, на которых нелегально транслировались фильмы - www.movieslv.com и www.cinemalive.tv. В сотрудничестве с обществом Par Legālu saturu были выявлены владельцы авторского права на ретранслируемое аудиовизуальное содержание, которые и обратились в полицию с заявлением о преступном деянии.

Было установлено, что в результате деятельности этих сайтов владельцам фильмов был нанесен ущерб в размере 200 000 евро.

На данный момент возбуждено уголовное дело по 148 статье Уголовного кодекса за нарушение авторского права. По закону за нарушение авторского права может применяться лишение свободы сроком до 6 лет.

Во время расследования были проведены обыски, изъята компьютерная техника, сервера, документация. Подозреваемыми в преступном деянии признаны четыре лица, к трем из них применен статус – лицо, против которого начат уголовный процесс. Расследование уголовного процесса продолжается.

Во время следствия установлено, что на одной из страниц нелегально показывали около 2 500 фильмов в режиме онлайн, такой сервис на бесплатной основе был доступен уже с 2013 года. Большинство фильмов были на латышском языке и для латышской аудитории. 71% посещений было именно из Латвии, сайтом пользовалось около 27 000 пользователей, а через рекламу в соцсетях привлекались новые клиенты. Администраторы порталов получали прибыль путем рекламы.

Полиция продолжит идентификацию ресурсов, которые без лицензии ретранслируют аудиовизуальный контент. Также отдел по борьбе с киберпреступлениями призывает население информировать об аналогичных сайтах с нелегальным аудиовизуальным содержанием.