В Иманте задержан неадекватный отец двух детей

11 марта, около 18:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Иманту, где в одном из спортивных центров находился неадекватный мужчина с двумя детьми.

Прибывших на место полицейский встретила женщина, которая выразила подозрение, что мужчина, возможно, в сильном алкогольном опьянении.

Полицейские отправились в указанную раздевалку, где встретили мужчину – он начал кричать на сотрудников РМП и вызвавшую их женщину. Рядом с ним находился мальчик примерно четырех лет и девятилетняя девочка.

Мужчина довел своих детей до истерики, и работники зала пытались успокоить.

Сотрудники РМП попросили мужчину успокоиться, объяснить свои действия и предоставить документы. Он отказался сотрудничать и начал угрожать физической расправой женщине, которая позвонила в полицию. Стражам порядка пришлось применить физическую силу и электрошоковый пистолет, чтобы совладать с агрессивным отцом.

С учетом его поведения, принято решение вызвать «скорую».

Вскоре на место прибыла мать детей, которая рассказала, что муж, после двух рабочих суток решил провести время с детьми.

Ничто не свидетельствовало о том, что он употреблял алкоголь или другие вещества, поэтому причин отказывать в времяпрепровождении с детьми не было. Женщина рассказала, что муж с детьми был на детском мероприятии, после чего муж был очень уставшим. В таком состоянии он повез из в спортивный центр.

Женщина подошла к мужу и пыталась с ним поговорить, но он не мог успокоиться и начал кричать. Вскоре на место прибыли медики, которые решили отвезти его в больницу для исследований.

Детей вместе с мамой отвезли домой, где были хорошие условия для жизни. Детей оставили с матерью.