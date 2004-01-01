Разыскивается пропавшая в Екабпилсе 13-летняя Анастасия Крастиня

Госполиция разыскивает пропавшую в Екабпилсе Анастасию Крастиню 2004 года рождения, которая 9 марта в 15 часов вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Она вышла из дома по улице Киегелю и отправилась в Ригу. Была одета в розовую куртку, черные брюки, фиолетовые кроссовки. Рост девочки составляет около 140 сантиметров, среднего телосложения, длинные темные волосы, пирсинг в носу.

Все, кто что-либо знает об Анастасии, просьба обращаться по телефонам 65202600, 65202609, 110 или в ближайший участок полиции.