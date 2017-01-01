Полиция задержала преступную группу, промышлявшую кражами тракторной техники

Госполиции удалось задержать трансграничную организованную преступную группу и тем самым пресечь участившиеся в последнее время кражи тракторной техники, сообщил сегодня на заседании Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

В 2017 году на территории Латвии было украдено 26 тракторов, 11 из них были найдены и возвращены владельцам. Больше всего краж зафиксировано в Курземе и Земгале.

Совершенные в последнее время кражи, по всей вероятности, связаны с деятельностью трансграничной организованной группой граждан Литвы, которые задержаны. С января этого года такие кражи не зарегистрированы.

Материалы по пяти кражам тракторной техники преданы литовским коллегам, сообщил Гришин.

По его словам, защита тракторной техники в Латвии довольно слабая, например, ключи от трактора «John Deere» подходят и к другим аналогичным тракторам, системы GPS тоже легко снимаются. Гришин назвал несколько решений по усилению защиты тракторов от краж и призвал жителей приграничья к бдительности.