Детсадовские разборки в Елгаве: Ребенку поранили ножом щеку

Четырехлетний сынишка Лауры Давис уже с начала марта не посещает детский сад в Елгаве, а регулярно ходит к врачам. Упоминание о детском саде вселяет в него ужас.

В первый день месяца Лаура, как обычно, отправилась в детский сад за своим младшим сыном и очень испугалась, когда ребенок вышел ей навстречу в распухшей щекой.

«Ребенок сказал, что Янитис кольнул в его щеку ножом. Педагог ничего не могла рассказать, так как происшествия она не видела.

Одна девочка рассказала своей маме, что была и кровь, но учительница это отрицает», - говорит мама Дависа Лаура.

Лаура недоумевает, почему ей сразу не сообщили о случившемся. Следуя рекомендациям врачей, Давис полоскал рот отваром ромашки, но на пятый день после происшествия щека распухла так, что представители детского сада позвонили матери.

Мама с младшим сыном отправилась искать медицинской помощи в Риге, где констатировали, что в щеке скопилась жидкость, которую придется откачивать.

Лаура хотела связаться с родителями мальчика, который на занятиях сидел рядом с Дависом, но заведующая детским садом категорически отказалась дать контактную информацию.

«Мы не констатировали факта, что это сделал второй ребенок. Этот ребенок прежде никогда не обижал других детей. Мы не заметили деструктивности в его поведении,

но родителей проинформировали, что, возможно, их ребенок причинил небольшую боль другому ребенку», - комментирует ситуацию заведующая детским садом Lācītis Сандра Нацкалне.

Заведующая детским садом отметила, что после просшествия педагог осмотреа рот Дависа и велела его прополоскать. Никакой раны и крови замечено не было.

Дети работали с пластилином и для его разрезания использовали пластмассовый ножичек. Именно им, скорее всего, была травмирована щека. Елгавское управление образования о случившемся узнало от мамы.

Маленький Давис в данный момент находится дома и болезненно воспринимает разговор о том, что надо будет идти в детский сад. Мама написала заявление, чтобы ребенка перевели в другой детский сад.