В цистерне грузового поезда из Белоруссии обнаружили 3 млн контрабандных сигарет

Во время таможенного контроля сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (СГД) предотвратили контрабанду 3 млн сигарет в прибывшем из Белоруссии поезде, сообщили агентству ЛETA в СГД.

Сигареты были спрятаны в оборудованных по краям цистерн тайниках, которые удалось обнаружить при сканировании.

Проверка грузового поезда проводилась 8 марта на пункте таможенного контроля Даугавпилсской товарной станции с участием представителей ГАО «Латвияс дзелзцельш».

Сигареты были спрятаны в ящиках, обернутых черными полиэтиленовыми мешками.

Было изъято 3 млн сигарет марки «NZ Gold» без акцизных марок.

Начато делопроизводство об административном нарушении. Материалы дела переданы налогово-таможенному управлению СГД для принятия решения о начале уголовного процесса.