В Риге два сотрудника полиции систематически не оформляли на нарушителей протоколы

Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру предъявить обвинения полицейским, которые систематически не оформляли протоколы об административных правонарушениях.

В ходе досудебного расследования бюро установило, что два сотрудника Рижского регионального управления полиции систематически не оформляли на нарушителей протоколы, таким образом нарушая свои должностные обязанности.

В ходе расследования доказано, что в одном из случаев, когда не был оформлен протокол об административном правонарушении за превышение скорости, полицейский принял от водителя транспортного средства взятку.

Также БВБ завершило досудебное расследование по другому уголовному процессу, возбужденному против сотрудника Видземского регионального управления полиции.

Полицейский, останавливая водителей за различные нарушения правил дорожного движения, неоднократно совершал служебный подлог, записывая в протоколы об административных правонарушениях информацию, не соответствовавшую фактическим обстоятельствам.

Кроме того, полицейский принял взятку за то, чтобы скрыть факт превышения скорости движения в населенном пункте.