Трагический пожар: семья погибших детей не находилась под надзором соцслужб

Семья, чьи дети погибли в трагическом пожаре вчера в Апском крае, не находились под надзором полиции или местной социальной службы.

После пожара, самоуправление предложило семье кризисное жилье и психологическую помощь, однако пострадавшие пока находятся у родственников.

В пожаре погибли дети 3-ех и 4-ех лет, а отец семейства, который пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия спасателей, сильно пострадал и находится на данный момент в больнице.

Никто из членов семьи не попадал ранее в поле зрения полиции.