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В Пурвциемсе задержали мужчину, самоудовлетворяющегося на детской площадке

LETA
Фото: pixabay

19 марта Государственная полиция получила вызов от очевидца, на глазах которого происходили непристойные вещи. Звонивший сообщил, что из окна своей квартиры в Пурвциемсе он заметил незнакомого мужчину, который в присутствии маленьких девочек стоял с опущенными брюками и занимался самоудовлетворением.

Девочки сбежали от озабоченного незнакомца на другую площадку, но мужчина последовал за детьми и продолжил упомянутые действия.

Когда представители полиции прибыли на место ЧП, незнакомец уже покинул детскую площадку. Стражи порядка вместе со свидетелем отправились на поиски и вскоре нашли подозреваемого.

Им оказался мужчина 1984 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

Начат уголовный процесс.

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