Граждане Румынии попрошайничают в Елгаве

В минувшие выходные камеры видеонаблюдения засекли попрошайничество молодых людей в центре города. Оказалось, что возле торгового центра «Городской пассаж» просят подаяние граждане Румынии.

Как сообщила представитель Елгавской городской полиции самоуправления Сандра Рексце, информация о первом таком факте поступила 18 марта в 10.45.

В указанном месте стражи порядка застали 26-летнего гражданина Румынии, который хромал и передвигался с трудом. Мужчина пояснил, что просит деньги на операцию, но от предложенной медицинской помощи отказался. Патрульные объяснили ему, что попрошайничать запрещено. После проверки личных данных и разъяснительной беседы мужчина ушел.

Спустя неполных два часа камеры видеонаблюдения засекли по этому же адресу женщину-попрошайку. На месте выяснилось, что подаяние просила 20-летняя гражданка Румынии. Она хромала и с трудом передвигалась.

Тоже объясняла, что собирает деньги на операцию, но от медицинской помощи отказалась. После профилактической беседы женщина ушла.

Вечером того же дня в полицию самоуправления сообщили об очередном факте попрошайничества возле «Городского пассажа». Попрошайкой оказался 25-летний мужчина, который не скрывал, что просил деньги у прохожих. У мужчины взята объяснительная и составлен административный протокол.