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В филиале Рижского зоопарка «Цирули» украдено 17 пар оленьих рогов

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: AFP/LETA

В калвенском филиале Рижского зоопарка «Цирули» украдено 17 пар оленьих рогов, сообщил агентству ЛЕТА руководитель филиала Арнис Бергманис.

С территории филиала зоопарка пропали выставленные для осмотра рога. 12 пар рогов принадлежали одному благородному оленю, они находились в коллекции 13 лет. Пять пар рогов оленей других пород были в коллекции не меньше 15 лет.

Рога были привинчены к доскам деревянными винтами, которые воры вывинтили.

Вызванные полицейские осмотрели место происшествия и составили протокол.

Главная ценность похищенных рогов заключалась в том, что по ним дети могли увидеть, как у оленей постепенно растут рога, отметил руководитель Рижского зоопарка Ингмар Лидака. Он выразил надежду на то, что воры вернут украденные рога.

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