В Ильгюциемсе поймали пьяного водителя без прав, техосмотра и ОСТА

17 марта вскоре после 23 часов сотрудники курземского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя в Ильгюциемсе, заметили автомобиль марки «Mercedes-Benz» , который участвовал в дорожном движении с несоответствующим освещением.

Полицейские, используя световые и звуковые сигналы, призвали у водителя остановиться. В результате, автомобиль заехал во двор и остановился лишь после многократных требований.

У стражей порядка возникли подозрения, что шофер находится в состоянии алкогольного опьянения. В употреблении горячительных напитков сознался и сам автоводитель, который рассказал, что сел за руль пьяным.

Во время проверки личных данных оказалось, что у мужчины нет действующих водительских прав. Кроме того, у автомобиля не было техосмотра и страховки ОСТА.

В выдохе автоводителя оказалось 1,61 промилле алкоголя. Мужчину передали Госполиции.