Вызов на шум: полиция обнаружила пропавшую два месяца назад девушку

20 марта, около 23 часов сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Ильгюциемс, где соседи жаловались на слишком громкую музыку в доме, которая нарушала сон остальных жильцов.

Прибывшие по адресу полицейские отправились в указанную квартиру, дверь которой открыла 19-летняя девушка.

Выяснение личных данных показало, что она два месяца назад была объявлена в розыск.

Девушка не явилась на выполнение принудительных работ.

В связи с чем ее задержали и доставили в Госполицию для принятия дальнейших процессуальных мер.