На визит к врачу явилась пьянющая мать с дошкольником

20 марта незадолго после 15:00 Рижская муниципальная полиция отправилась в одно медучреждение, в котором на визит к семейному врачу явилась заметно пьяная мать с ребенком дошкольного возраста. Женщина не была способна позаботиться о своем ребенке, поэтому для разрешения ситуации была вызвана полиция.

На месте происшествия сотрудники полиции встретили врача, объяснившую, что у ребенка проблем со здоровьем нет, поэтому вызывать Неотложную помощь необходимости не было. Беспокойство за здоровье и жизнь мальчика скорее вызывала его мать, неспособная ничего внятно сказать.

Мать и ребенка проводили в оперативный транспорт сотрудников полиции, в котором путем дыхательного теста было установлено, что женщина находится в алкогольном опьянении с 3,53 промилле.

Ребенка у матери забрали и доставили в кризисный центр. Начато делопроизводство об административном нарушении.

Также о случившемся проинформирован Сиротский суд и Отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Мать после оформления документов немного пришла в себя и самостоятельно отправилась домой проспаться.