Дело погибшего Вани: сотруднице полиции предъявлены обвинения в бездействии

Прокуратура Курземского судебного округа предъявила обвинение теперь уже бывшему должностному лицу Курземского регионального управления государственной полиции за бездействие в связи с поисками пятилетнего Ивана Берладина в Гробинском крае в июле прошлого года, – сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Обвинение предъявлено согласно ч.3 ст. 319 Уголовного закона – за невыполнение обязанностей должностного лица, если этим вызваны тяжелые последствия. «Так как продолжается досудебное производство в уголовном процессе, то сейчас подробнее обстоятельства дела со стороны прокуратуры не комментируются», – указала А.Эйдука.

Ранее уже сообщалось, что уголовное преследование в отношении бывшей работницы полиции предложило возбудить бюро внутренней безопасности. В ходе расследования выяснено, что

работница дежурной части полиции 2 июля, через день после исчезновения мальчика, при выполнении должностных обязанностей получила несколько телефонных звонков о возможном месте нахождения Ивана Берладина, но эта информация не была передана дальше

должностным лицам, которые организовывали поиски пропавшего мальчика. Таким образом информация о нахождении ребенка в Дубени Гробинского края не была проверена сразу. Мероприятия по поиску в районе Дубени были начаты лишь 9 июля. К сожалению, 11 июля мальчика нашли мертвым. Работница полиции вскоре была уволена со службы.

Напомним, Иван Берладин вышел из своего дома в Лиепае утром 1 июля. Мать заявила об исчезновении сына спустя лишь сутки, поскольку думала, что тот находится у бабушки. Сразу же после этого начались поиски ребенка, в котором приняли участие сотни волонтеров, армия, полиция, спасатели и земессарги. Спустя 10 дней тело Ивана нашли в лесу под Дубени, куда мальчик по ошибке уехал на другом автобусе. Согласно заключению экспертов, мальчик погиб от переохлаждения.

Ivana lietā uzrādīta apsūdzība