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В центре Риги поймали браконьера

Русский TVNET
Фото: Ieva Čīka/LETA

В четверг инспекторы Государственной службы окружающей среды на дамбе АБ задержали браконьера, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, утром в четверг служба получила информацию, что в Риге на дамбе АБ мужчина с сетями занимается незаконным рыболовством. Прибывшие на место происшествия инспекторы прождали пять часов, чтобы задержать его вместе с сетями и уловом.

После задержания выяснилось, что мужчина 1961 года рождения для ловли рыбы в центре города использовал три малоразмерных сети. На этот раз его уловом стали две рыбы - окунь и лещ, которых отпустили обратно в воду.

Нарушитель в содеянном сознался и сожалеет о сделанном. Несмотря на это, у него конфисковали все сети, был составлен протокол административного нарушения. За подобные действия грозит штраф до 280 евро.

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