В центре Риги поймали браконьера

Так, утром в четверг служба получила информацию, что в Риге на дамбе АБ мужчина с сетями занимается незаконным рыболовством. Прибывшие на место происшествия инспекторы прождали пять часов, чтобы задержать его вместе с сетями и уловом.

После задержания выяснилось, что мужчина 1961 года рождения для ловли рыбы в центре города использовал три малоразмерных сети. На этот раз его уловом стали две рыбы - окунь и лещ, которых отпустили обратно в воду.

Нарушитель в содеянном сознался и сожалеет о сделанном. Несмотря на это, у него конфисковали все сети, был составлен протокол административного нарушения. За подобные действия грозит штраф до 280 евро.