Ильгюциемс: мужчина взломал двери квартиры своей матери

Днем 17 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о двух мужчинах, пытающихся взломать двери одной из квартир в Ильгюциемсе. На место незамедлительно отправился ближайший экипаж.

Прибыв по адресу, полицейские обнаружили, что замок взломан и дверь в кваритиру открыта. Рядом у лестницы стояли двое мужчин.

Один из мужчин рассказал, что квартира принадлежит его матери. Пожилую женщину недавно поместили в больницу, а за квартирой присматривает его сестра.

Раньше мужчина некоторое время там жил, но после ряда конфликтов его попросили покинуть квартиру.

В день события он решил взять кое-что из своих личных вещей из квартиры, не сообщив об этом своей сестре. Себе в помощники мужчина позвал своего друга, который, как выяснилось, неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Вскоре на место прибыла дочь пожилой женщины, которая представляет ее интересы. Женщина сообщила, что хочет написать заявление в Государственную полицию.

Мужчины 51 и 57 лет задержаны и переданы Госполиции для дальнейших процессуальных действий.