На Тейке после получения пенсии обокрали женщину 1941 года рождения

В день совершения преступления пенсионерка получила пенсию и пошла домой. Это увидели двое мужчин, которые решили обокрасть старушку, действуя по ранее разработанной схеме - один из них бросил на улице деньги - несколько скрепленных между собой банкнот. Когда женщина подошла к найденным деньгам, к ней подбежал второй мужчина и предложил разделить найденную сумму пополам. После этого к ним присоединился бросивший банкноты злоумышленник, который рассказал, что найденные деньги принадлежат ему - это выигрыш в лотерею. Мужчина взял деньги в руки и начал утверждать, что не хватает большей части суммы, так как в лотерею он выиграл 25 тысяч евро. Второй же оправдывался, что денег не брал, и предложил обыскать как его вещи, так и вещи женщины. Во время осмотра сумочки пенсионерки подозреваемый незаметно вытащил кошелек, в котором находилась кредитная карта. Мужчины использовали доверчивость женщины и узнали ПИН-код от карты, после чего сняли в банкомате 200 евро.

В среду, 21 марта, один из подозреваемых был задержан по месту жительства. Мужчина 1975 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.

Выяснена личность и второго злоумышленника, в данный момент ведутся работы по его поимке.

Полиция призывает жителей быть внимательными и не доверять чужим людям, а также не разглашать третьим лицам свои персональные данные.