«Диломат» из Пурвциемса: Полиция задержала авто с поддельными красными номерами

Каждый день полицейские выписанными штрафами напоминают автоводителям где и как можно парковать машину. Но, с таким случаем представители полиции Видземского управления столкнулись впервые, рассказывает передача Degpunkts.

Полицейские получили вызов на улицу Унияс в Пурвциемсе, где за пределами дороги, на зеленой зоне была припаркована автомашина Škoda Octavia.

Машина была с красными номерами, какие бывают у транспорта дипломатов. Но, полицейские попросили коллег проверить в базе данных номера.

Выяснилось, что в Латвии не зарегистрировано авто с такими номерными знаками.

Пока сотрудники дежурной части пытались выяснить, как поступить в такой ситуации, инспектор предложил выяснить происхождение машины по VIN коду( Идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска).

По номеру шасси полицейские узнали, что красные номера не принадлежат данному авто.

Владельцу машины гарантирован не только штраф, но и несколько визитов в полицейский участок. Рижская полиция самоуправления завела адинистративное дело за неправильно рипаркованный автомобиль. А сотрудники полицейского участка Госполиции Тейка ждут нарушителя для разъяснений. Полиция проверит нет ли других нарушений на машине с поддельными номерами.