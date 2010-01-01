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Снова начали жечь прошлогоднюю траву: 10 пожаров за день, 150 - с начала сезона

LETA
Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Вчера потушено десять пожаров прошлогодней травы, а всего с начала сезона зарегистрировано более 150 таких пожаров, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В четверг общая площадь горения прошлогодней травы составила более 9 га. Крупнейшие пожары произошли в Екабпилсе, площадью 1,2 га, и в Гарсенской волости Акнистского края, где горело 6 га травы.

Первый пожар прошлогодней травы в этом сезоне был зарегистрирован 11 марта, и это позже, чем обычно.

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