В аэропорту «Рига» задержан разыскиваемый гражданин Литвы

22 марта в аэропоту «Рига» пограничники задержали прибывшего из Лондона гражданина Литвы, который был объявлен в розыск. Об этом сообщила представитель Государственной пограничной службы Йоланта Бабишко передаче Degpunkta.

Литовский гражданин 1990 года рождения был задержан и был передан представителям Департамента налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов.

Кроме этого в аэропорту произошло еще одно задержание. В пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» был задержан гражданин Латвии 1975 года рождения. Мужчина находился в розыске. Он собирался вылететь в Дублин, но был задержан и передан сотрудникам Госполиции.